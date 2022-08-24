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Белорусские ученые осваивают печать продуктов на 3D-принтере
Белорусские ученые осваивают печать продуктов питания на 3D-принтере. Сейчас идут разработки технологий для мясных изделий. Об этом сообщили в НАН Беларуси. Уже сейчас наши ученые умеют печатать рикотту или маскарпоне. На очереди 3D-колбаса. Проанонсирован и выпуск колбасы для веганов. В некоторых магазинах сегодня можно найти веганский продукт российского производства - в его составе соя, пшеничный и гороховый белок. Начать производства планируется до 2023 года, изделие не будет уступать по своим питательным свойствам обычному мясному.
Фото: interestingengineering.com
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