Белорусские ученые осваивают печать продуктов на 3D-принтере

Белорусские ученые осваивают печать продуктов питания на 3D-принтере. Сейчас идут разработки технологий для мясных изделий. Об этом сообщили в НАН Беларуси. Уже сейчас наши ученые умеют печатать рикотту или маскарпоне. На очереди 3D-колбаса. Проанонсирован и выпуск колбасы для веганов. В некоторых магазинах сегодня можно найти веганский продукт российского производства - в его составе соя, пшеничный и гороховый белок. Начать производства планируется до 2023 года, изделие не будет уступать по своим питательным свойствам обычному мясному.