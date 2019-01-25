Белорусские ученые получают поздравления и презентуют достижения

Белорусские ученые по случаю профессионального праздника получают поздравления и презентуют достижения. Более 220 разработок сегодня можно увидеть в Академии наук. В инновационных трендах - и молодые исследователи Белорусского университета информатики и радиоэлектроники. В инженерно-образовательном центре нанотехнологий БГУИР работают с плазмой. Ее получают из аргона и азота при помощи специального оборудования. Одна из сфер применения - биомедицина.