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Белорусские ученые работают над созданием биоразлагаемой упаковки из отечественного растительного сырья
В НАН Беларуси работают над созданием биоразлагаемой упаковки из отечественного растительного сырья. Об этом рассказала начальник главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ольга Сазонова.
"На данный момент НАН Беларуси продолжает реализацию плана действий по созданию технологий и производства альтернативной упаковки. Так, основным результатом должна стать разработка технологии создания производства биоразлагаемой упаковки из отечественного растительного сырья. Это должно принести пользу не только окружающей среде, но и экономике в целом", - БелТА цитирует Ольгу Сазонову.
По ее словам, в настоящее время также разработаны составы, содержащие неорганические антибактериальные нанодобавки для пропитки бумаги.
"Применение пропиток в целом улучшает эксплуатационные параметры бумаги, что позволяет использовать их при производстве термосвариваемой бумаги для экологичной упаковки. Также проводится комплекс научно-исследовательских работ по определению влияния экологически безопасной упаковки на качественные характеристики", - подчеркнула начальник главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды.
Фото:pixabay.com
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