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Белорусские ученые разрабатывают технологию, которая позволит определять тип вируса за полчаса

Это стало возможным благодаря развитию лазерной медицины. Сейчас на такие исследования докторам необходимо 10, а иногда и 20 дней. О перспективных научных проектах было заявлено на пресс-конференции, посвященной 90-летию Академии наук. Юбилей ученые отметят на этой неделе.

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