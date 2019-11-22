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Белорусские ученые разработали систему, которая сможет выявить точную болезнь легких
С помощью рентгеновского снимка можно оценить состояние легких пациента и дать заключение, здоров человек или нет. Если система определит, что состояние легких человека неудовлетворительное и ему следует обратиться к врачу, она даже подскажет медику, какое это заболевание.
Генеральный директор Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси отметил, что данная разработка - это не автоматическая диагностика, а помощь врачу, который ставит диагноз.
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