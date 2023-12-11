Белорусские ученые разработали уникальный метод лечения диабета первого типа с помощью клеточных технологий

Замедлить прогрессирование сахарного диабета первого типа и снизить количество вводимого инсулина теперь можно с помощью клеточных технологий! Это совместный проект Академии наук с Белорусским государственным медицинским университетом.

Суть метода заключается в том, что у пациента берется кровь, из которой готовится специально обработанный биомедицинский клеточный продукт. Затем его обратно вводят человеку. Это помогает стимулировать иммунную систему, чтобы организм лучше боролся с потенциальным разрушением бета-клеток. Такую клеточную терапию уже получили 20 пациентов в возрасте от 18 до 40 лет.