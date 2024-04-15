Белорусские ученые создали микрочип для диагностики аллергии

Сотрудники Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси создали микрочип, который способен выявлять даже самые неожиданные реакции, пишет "СБ. Беларусь сегодня".

Этот проектнацелен на импортозамещение. Микрочип представляет собой стеклянную, пластиковую либо кремниевую подложку с аллергенами. Добавление сыворотки и антител пациента позволяет выявлять реакцию к большому количеству раздражителей одновременно.