Белорусские ветераны получают поздравления с грядущим 9 Мая

Это традиция командования, мы уже не первый год участвуем, и мы рады, что мы как внуки и правнуки Победы можем прикоснуться к этому и отдать дань уважения ветеранам

Алексей Масальский, офицер по культурно-досуговой работе - начальник клуба 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады ВС Беларуси

