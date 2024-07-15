3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Белорусские военнослужащие приступили к занятиям по боевой подготовке в рамках учений "Вершина братства - 2024"
Военнослужащие сил специальных операций приступили к занятиям по боевой подготовке в рамках международного тактико-специального учения "Вершина братства - 2024". Об этом сообщает sb.by со ссылкой наTelegram-каналМинобороны.
Как сообщили в ведомстве, занятия проходят на учебных точках, на которых сводные подразделения Беларуси и Казахстана организовывают засады и налеты, занимаются огневой и альпинистской подготовкой, а также изучают особенности действий в горно-пустынной местности.
Фото: sb.by
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Обрыв линий, падение деревьев. О факторах опасности при сильном ветре предупредили в МЧС
Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках дорог в Минске
День работников гражданской авиации отмечают в Беларуси
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов