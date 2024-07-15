ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Белорусские военнослужащие приступили к занятиям по боевой подготовке в рамках учений "Вершина братства - 2024"

Белорусские военнослужащие приступили к занятиям по боевой подготовке в рамках учений "Вершина братства - 2024"

Военнослужащие сил специальных операций приступили к занятиям по боевой подготовке в рамках международного тактико-специального учения "Вершина братства - 2024". Об этом сообщает sb.by со ссылкой наTelegram-каналМинобороны.

Как сообщили в ведомстве, занятия проходят на учебных точках, на которых сводные подразделения Беларуси и Казахстана организовывают засады и налеты, занимаются огневой и альпинистской подготовкой, а также изучают особенности действий в горно-пустынной местности.

Фото: sb.by

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все