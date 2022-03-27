Белорусские военнослужащие продолжают усиливать охрану госграницы на южном направлении

Напряженная обстановка у рубежей Беларуси требует повышенной концентрации от тех, кто ее защищает.Белорусские военнослужащие продолжают усиливать государственную границу на южном направлении. Для выполнения задач по прикрытию рубежей проводится смена прибывших подразделений.



Напомним, усиленная охрана южных границ проводится по поручению Главнокомандующего. В задачи, которые выполняют военнослужащие, входит недопущение прорыва в Беларусь со стороны Украины националистических вооруженных формирований, а также пресечение каналов поставки нелегального оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.