3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Белорусские военнослужащие продолжают усиливать охрану госграницы на южном направлении
Напряженная обстановка у рубежей Беларуси требует повышенной концентрации от тех, кто ее защищает.Белорусские военнослужащие продолжают усиливать государственную границу на южном направлении. Для выполнения задач по прикрытию рубежей проводится смена прибывших подразделений.
Напомним, усиленная охрана южных границ проводится по поручению Главнокомандующего. В задачи, которые выполняют военнослужащие, входит недопущение прорыва в Беларусь со стороны Украины националистических вооруженных формирований, а также пресечение каналов поставки нелегального оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В ТЦ Минска белорусы могли получить бесплатную консультацию по имущественному налогу
ГПК: за неделю белорусским безвизом воспользовались почти 4,5 тыс. жителей Европы
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
В мире
Все
В cекторе Газа за сутки от израильских атак погибли 70 человек
Оппозиция в Молдове опротестует результаты выборов президента
В Европе с приходом похолодания резко выросли цены на электроэнергию. В чем причина?
5 ноября в США - основной день голосования на выборах президента. Кто займет кресло в Белом доме?
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов