Белорусские военные демонстрируют высокие результаты на Армейских международных играх

В городе Дмитров кинологи из Беларуси и Китая заняли первое место в одном из этапов "Дог-биатлона". Серебро у наших военных в конкурсе радиационной, химической и биологической разведки и в этапе "Атлет". А на полигоне Брестский наши стрелки вошли в десятку сильнейших по итогам первых упражнений индивидуального зачета - конкурса "Снайперский рубеж". Более 70 стрелков сражаются за звание лучшего на полигоне Брестский. Вместе с белорусами в лидерах участники из Казахстана, Китая, Монголии, России и Сербии.