Белорусские военные детально изучили на полигоне в России вопросы применения ядерных боеприпасов для комплекса "Искандер-М"

Белорусские расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" завершили подготовку на одном из полигонов Вооруженных Сил России. Борт с нашими военными приземлился накануне. И уже сейчас ракетчики отдельного дивизиона, оснащенного комплексом "Искандер", приступили к активной боевой подготовке в пункте постоянной дислокации.

Во время обучения белорусские военные совершенствовали практические навыки в подготовке ракетного комплекса к применению, тренировке в его развертывании, а также проведении учебно-боевых пусков. За этот период белорусские армейцы показали отличные результаты, подтвердив высокий уровень готовности к выполнению задач по предназначению.