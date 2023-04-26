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Белорусские военные детально изучили на полигоне в России вопросы применения ядерных боеприпасов для комплекса "Искандер-М"
Белорусские расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" завершили подготовку на одном из полигонов Вооруженных Сил России. Борт с нашими военными приземлился накануне. И уже сейчас ракетчики отдельного дивизиона, оснащенного комплексом "Искандер", приступили к активной боевой подготовке в пункте постоянной дислокации.
Во время обучения белорусские военные совершенствовали практические навыки в подготовке ракетного комплекса к применению, тренировке в его развертывании, а также проведении учебно-боевых пусков. За этот период белорусские армейцы показали отличные результаты, подтвердив высокий уровень готовности к выполнению задач по предназначению.
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