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Белорусские военные медики не прекращают работу в полевом госпитале в Сирии
Вторые сутки не прекращается работа белорусских военных медиков в полевом госпитале в Сирии. Специалисты продолжат оказывать населению медицинскую помощь. Местные жители отмечают высокий профессионализм белорусских врачей и благодарят медперсонал за возможность получить квалифицированную помощь.
Кроме оказания помощи в перевязке, операции, медики также консультируют людей по вопросам лечения и реабилитации.
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