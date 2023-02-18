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Белорусские военные медики не прекращают работу в полевом госпитале в Сирии

Вторые сутки не прекращается работа белорусских военных медиков в полевом госпитале в Сирии. Специалисты продолжат оказывать населению медицинскую помощь. Местные жители отмечают высокий профессионализм белорусских врачей и благодарят медперсонал за возможность получить квалифицированную помощь.

Кроме оказания помощи в перевязке, операции, медики также консультируют людей по вопросам лечения и реабилитации.

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