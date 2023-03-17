ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Белорусские военные медики вернулись на родину

Белорусские военные медики вернулись из Сирии после успешного выполнения задач. Сегодня утром на аэродроме Мачулищи совершил посадку самолет со специалистами, которые целый месяц оказывали помощь народу дружественной страны, пострадавшему в результате землетрясения. Сами военные назвали эту гуманитарную операцию "миссией добрых сердец" и уверены, что она войдет в историю медицины Беларуси как уникальная. Работать пришлось не только в кризисной ситуации природной катастрофы, но и в условиях ведения боевых действий. Поэтому за медицинской помощью обращались не только люди, пострадавшие от землетрясений.

Пациентов было очень много. Были как терапевтические, так и хирургические, работы было достаточно. Мы справились с этой задачей. Очень сильно скучала по сыну и мужу, наконец-то, эта встреча получилась.
Екатерина Латышевич, старшая медсестра приемного отделения медицинского отряда специального назначения ВС Беларуси

По поручению главы государства медицинский отряд отправился в Сирийскую Арабскую Республику месяц назад для оказания помощи населению после последствий землетрясения. Полевой лагерь военные развернули в течение суток и в кратчайшие сроки организовали амбулаторный прием. Чуть позже развернулись специализированные отделения: приемное, госпитальное, диагностическое и операционное. Белорусы не отказали ни одному человеку.

В основном люди обращались с последствиями произошедшего землетрясения, люди, которые ночевали на улицах. Было большое количество пневмоний. Было очень много детей на приемах. Из-за нехватки продовольствия дети болели.
Андрей Гуринович, начальник медицинского отряда специального назначения ВС Беларуси
Девиз "Никто кроме нас!" наверное, это не только девиз наших десантников, это, наверное, девиз любого военнослужащего. Тем более, если требуется оказать помощь кому-то в беде, здесь, наверное, нет каких-то ограничений. По сути дела, отправляясь туда, они понимали, в какой сложной обстановке будут выполнять задачи, никто из медиков не отказался, никто не сказал, что я не поеду по каким-то причинам. Все, как говорят, приложили руку к козырьку, сказали "Есть!" и выполнили с честью поставленные задачи.
Леонид Касинский, начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси

Как говорят военные, в Сирии весьма пригодился опыт гуманитарных миссий, полученный в Ливане: кому-то в плане оказания медицинской помощи, знания языка или понимания менталитета. Медики в погонах с честью выполнили поставленные задачи и показали всем мировому сообществу, что военнослужащие всегда готовы прийти на помощь не только жителям своей страны.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все