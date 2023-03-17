Белорусские военные медики вернулись на родину

Девиз "Никто кроме нас!" наверное, это не только девиз наших десантников, это, наверное, девиз любого военнослужащего. Тем более, если требуется оказать помощь кому-то в беде, здесь, наверное, нет каких-то ограничений. По сути дела, отправляясь туда, они понимали, в какой сложной обстановке будут выполнять задачи, никто из медиков не отказался, никто не сказал, что я не поеду по каким-то причинам. Все, как говорят, приложили руку к козырьку, сказали "Есть!" и выполнили с честью поставленные задачи.

Леонид Касинский, начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси