Белорусские военные начали подготовку к учениям на российском полигоне Ашулук

1-й дивизион 15-й зенитной ракетной бригады заступил на боевое дежурство по охране границ в воздушном пространстве. На вооружении подразделения стоят самые дальнобойные системы ПВО - С-300. У этих зенитно-ракетных комплексов колоссальные боевые возможности и высочайший искусственный интеллект. Он может одновременно обстрелять несколько целей, летящих со скоростью до трех тысяч метров в секунду. Управлять комплексом способен только высокообученный боевой расчет - в нем преимущественно офицеры.

