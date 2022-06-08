Белорусские военные нейтрализовали на границе украинский беспилотник со смертельным грузом. Дрон был оснащен боевыми гранатами. Если бы он сумел пролететь запланированным маршрутом, жертв, возможно, избежать не удалось бы. Цель таких провокаций - втянуть Беларусь в боевые действия. Абсолютно неслучайно в медиаполе методично делаются вбросы, чтобы привязать к нашей стране характеристику соагрессора. В электронной начинке дрона оказалось много полезной для наших спецслужб информации. Оказалось, это квадрокоптер с обширной историей вылетов. После тщательного изучения специалисты поделились некоторыми файлами и с нами.

Атака дрона на белорусско-украинской границе



Вот так выглядит атака украинским беспилотником российской территории. Снаряженный боевыми гранатами, он пересекает границу, находит цель и уничтожает. Это буквально мгновения. Таким способом украинские формирования провели несколько диверсий в Белгородской области России. Такие мобильные дроны надо не просто обнаружить, а успеть нейтрализовать. Это самое сложное.



Утро 30-го мая. Белорусско-украинская граница. Наши подразделения радиоэлектронной борьбы засекают движущийся объект-нарушитель. Это дрон. И действует он по тому же сценарию, как при атаках на Белгородскую область России. Ему нужно примерно три минуты, чтобы сбросить заряды, но уже в расположение белорусских войск.



Подразделения радиоэлектронной борьбы сразу предпринимают действия по нейтрализации беспилотника. Став неуправляемым, он теряет управление со стороны Украины. Смертоносный груз падает в безлюдной местности, но не детонирует. Быстрая и четкая работа наших военных предотвратила трагедию. Дрон был оснащен боеприпасом от автоматического гранатомета АГС-17.



По результатам осмотра и проведенной экспертизы упавшие гранаты признаны боевыми. При срабатывании они могли нанести серьезный ущерб или лишить кого-то жизни. Сотрудник спецслужб



Информация, в том числе фотографии из самого перехваченного дрона, полностью подтверждает - он взлетел с украинских позиций. Вот квадрокоптер пересекает границу с Беларусью. Это уже наша территория. Есть снимки других вылетов. А вот кадр диверсионной группы, запускавшей беспилотник в Беларусь. Другие фотографии в памяти квадрокоптера подтверждают - это не единичное нарушение рубежей. Впрочем наши "рэбовцы" начеку. Они прекрасно заметили увеличение попыток провокаций в белорусском приграничье со стороны Украины.





В последнее время участились случаи применения беспилотных летательных аппаратов. Средствами электронной борьбы обнаруживается каждый факт их применения, анализируется нашими специалистами тактика их применения и вырабатывается оптимальный алгоритм на применение своих средств. Беспилотный летательный аппарат при попытке пересечения будет посажен либо в режиме отпугивания будет возвращен в точку взлета. Андрей Быков, представитель управления РЭБ Генерального штаба



Однако зачем Украине "второй фронт" - столкновение с Беларусью? Ответ на этот вопрос получить сложно. И дело даже не в боевых действиях на территории соседней страны, а в том, кто принимает стратегические решения как в Киеве, так и на местах. И насколько они самостоятельны. Кроме того, информация о боевых подразделениях Украины дает все основания полагать, что контроль над стихийными бандформированиями, пускай в одежде цвета хаки, в самом Киеве утерян.



По оперативным данным, которыми мы обладаем, можно однозначно утверждать, что как таковой территориальной обороны на Украине не существует, точнее, она не выполняет свои функции. Речь в большей степени можно вести о неконтролируемых никем вооруженных преступниках. Постоянные конфликты, выяснение отношений с угрозой применения оружия, аморальное поведение, употребление наркотических веществ и алкоголь - это их ежедневный распорядок. Причем угрозы они воплощают в реальность и зачастую показательно расправляются даже со своими побратимами. Сотрудник спецслужб



При этом Генштаб ВСУ продолжают тактику дезинформации общественности. Негатив адресуется как россиянам, так и нам. А в этом обращении белорусов обвиняют еще и в минировании границы.







Основные усилия Вооруженные силы Республики Беларусь сосредотачивают на ведении разведки ваших войск, инженерном оборудовании своих позиций, а также проведении мероприятий военной подготовки. Кроме того, осуществляется минирование объездных путей, лесных дорог, мостов в приграничных с Украиной районах Брестской области. Обращение ВСУ



В действительности именно украинская сторона, а точнее, неконтролируемые боевые группировки минируют местность и, как потом оказывается, не наносят эти участки даже на свои карты.



Сапер одного из инженерных подразделений в состоянии сильного алкогольного опьянения произвел постановку минно-взрывных заграждений в приграничье. Сотрудник спецслужб



А ведь эти черные квадраты будут представлять опасность десятилетия. Самодельные диверсионные инструменты современные махновцы мастерят даже из подручных средств. Что именно руководит ими - реальное боевое задание или неконтролируемое поведение - вопрос открытый. Измененное состояние сознания боевиков Украины - печальная реальность.



Мы уже знаем, принимается даже такой (немецкий еще) превентин так называемый, который использовали немцы еще на Курской дуге, чтобы их танкисты ничего не боялись. И в данном случае в этом плане эта угроза того, что они могут сделать, какие будут попытки, провокации совершать. Мы должны быть к этому готовы обязательно. Александр Тихановский, военный эксперт



На Украине не гнушаются применять и откровенно варварскую, подлую тактику. Например, в использовании детских садов и школ как прикрытия. К чему это приводит? Разумеется, к жертвам гражданских. Хотя кто знает, может, получить как можно больше жертв - это и есть часть стратегии тех, кто принимает решения со стороны Украины? И тогда понятно желание спровоцировать военный конфликт с Беларусью путем запуска на нашу территорию диверсионных дронов.







Украина все время пытается сделать Беларусь стороной конфликта. И в данном случае она предпринимает эти меры. А на сегодняшний день в силу того, что практически 80 % пунктов управления украинской армии на сегодняшний день разбиты, соответственно они сами по себе принимают решения и в данном случае это основная угроза для нас, для Беларуси. Те вооруженные формирования или войска (назовите их по-разному) принимают самостоятельные решения. В данном случае и есть военная провокация. Александр Тихановский, военный эксперт

