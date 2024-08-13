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Белорусские военные оказывают помощь аграриям

Помощь аграриям в уборке урожая оказывает белорусская армия. В Мстиславском районе на полях трудится сводный автомобильный взвод. Минобороны выделило наиболее опытных и подготовленных армейских водителей. Хлеборобы в погонах занимаются перевозкой зерновых, транспортируют другие грузы.

Основной задачей является оказание помощи секционно-гибридному центру "Вихра" в уборке урожая 2024 года на безвозмездной основе. Также оказывается помощь по перевозке зерновых культур. Аграрии отзываются крайне положительно, говорят о том, что с поставленной задачей справляемся хорошо.
Владислав Дрозд, командир сводного автомобильного взвода Вооруженных Сил Беларуси

Ежедневно белорусские военные по всей стране перевозят более тысячи тонн урожая.

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