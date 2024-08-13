Белорусские военные оказывают помощь аграриям

Основной задачей является оказание помощи секционно-гибридному центру "Вихра" в уборке урожая 2024 года на безвозмездной основе. Также оказывается помощь по перевозке зерновых культур. Аграрии отзываются крайне положительно, говорят о том, что с поставленной задачей справляемся хорошо.

Владислав Дрозд, командир сводного автомобильного взвода Вооруженных Сил Беларуси