Белорусские военные отправились на Армейские игры

Белорусские команды отправляются к местам проведения Армейских игр. Вчера с аэродрома в Мачулищах выехали в российское Алабино участники конкурсов "Танковый биатлон" и "Полевая кухня". Белорусские военные выступят в 16 дисциплинах. Впервые в конкурсах "Уверенный прием", "Соколиная охота" и "Суворовский натиск". Всего в АрМИ-2018 примут участие представители 33 стран.

