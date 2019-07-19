Белорусские военные отправились на "Армейские игры 2019"

Готовы побеждать! Белорусские военные сегодня отправились на "Армейские игры 2019"! Государственный флаг руководителю делегации вручил министр обороны и пожелал удачи нашим ребятам в честном состязании, которое неспроста сравнивают с Олимпийскими играми. В этом году участие подтвердили 30 стран. Этапы пройдут на территориях 10 государств. В Беларуси - два из них. Это "Снайперский рубеж" и соревнования спецназа "Полярная звезда". Наша команда участвует в 18 дисциплинах. Схватка намечается серьезная - побороться предстоит с участниками из России, Китая, Индии, Ирана и других стран.

Там представлены лучшие экипажи вооруженных сил Беларуси. В этом году в состязании примут участие 23 страны. Беларусь представят три основных команды и одна запасная. И сегодня секретами маневрирования поделились действующие танкисты - участники международных соревнований. Они тестировали режим игры World of Tanks - "Линия фронта" компании Wargaming. Традиционно белорусская команда - одна из немногих, в составе которой профессиональное мастерство демонстрируют не только контрактники, но и военнослужащие срочной службы. В прошлом году наши ребята заняли четвертое общекомандное место, уступив командам России, Китая и Казахстана. Международный форум пройдет с 3 по 17 августа.