Белорусские военные отправились на учение "Нерушимое братство - 2021"

Белорусские военнослужащие отправились на учение "Нерушимое братство - 2021". Маневры Коллективных миротворческих сил ОДКБ пройдут с 8 по 12 ноября на полигоне Казанского танкового Краснознаменного училища.



Учение будет проведено в два этапа, активная фаза запланирована на 11-12 ноября



В рамках маневров военнослужащие миротворческих контингентов государств - членов ОДКБ отработают боевую слаженность для совместных операций. Подобные учения - отличная возможность для укрепления взаимопонимания и сотрудничества между миротворческими контингентами.