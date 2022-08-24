Белорусские военные отправились на учение "Восток-2022"

Сегодня белорусские военныеотправились на учение "Восток-2022" в Уссурийск. Стратегические маневры пройдут с 1 по 7 сентября. Военнослужащие из десятков стран отработают совместные боевые действия. Учения развернутся на 13 полигонах Восточного военного округа России. В них примут участие десантные подразделения,Дальняя и Военно-транспортная авиация, а также различные войска других государств.