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Белорусские военные отправились в Россию на обучение
Белорусские военные пройдут обучение на территории России. Спецборт Ил-76 с военнослужащими вылетел с аэродрома Мачулищи утром 15 января. Как сообщили в Минобороны Беларуси, в ходе занятий акцент будет сделан на опыте, приобретенном российскими Вооруженными Силами в ходе ведения специальной военной операции. После завершения обучения белорусские военные в качестве инструкторов по наиболее сложным предметам боевой подготовки будут передавать полученный опыт подразделениям наших Вооруженных Сил.
Вернутся к нам и будут поставлены на должности. И дальше будут заниматься с нашими военнослужащими - проводить занятия по боевой подготовке как с отдельными военнослужащими, так и по слаживанию подразделений воинских частей.
Белорусские бойцы пройдут общевойсковую подготовку и повысят уровень мастерства по конкретным специальностям. По завершении обучения домой вернутся инструкторы, которые усовершенствуют работу Вооруженных Сил Беларуси. Как отметили в Минобороны, в будущем подобная практика обучения белорусских военных в России будет продолжена.
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