Белорусские военные отправились в Россию на обучение

Вернутся к нам и будут поставлены на должности. И дальше будут заниматься с нашими военнослужащими - проводить занятия по боевой подготовке как с отдельными военнослужащими, так и по слаживанию подразделений воинских частей.

Александр Бас, начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси