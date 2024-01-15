ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Белорусские военные отправились в Россию на обучение

Белорусские военные пройдут обучение на территории России. Спецборт Ил-76 с военнослужащими вылетел с аэродрома Мачулищи утром 15 января. Как сообщили в Минобороны Беларуси, в ходе занятий акцент будет сделан на опыте, приобретенном российскими Вооруженными Силами в ходе ведения специальной военной операции. После завершения обучения белорусские военные в качестве инструкторов по наиболее сложным предметам боевой подготовки будут передавать полученный опыт подразделениям наших Вооруженных Сил.

Вернутся к нам и будут поставлены на должности. И дальше будут заниматься с нашими военнослужащими - проводить занятия по боевой подготовке как с отдельными военнослужащими, так и по слаживанию подразделений воинских частей.
Александр Бас, начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси

Белорусские бойцы пройдут общевойсковую подготовку и повысят уровень мастерства по конкретным специальностям. По завершении обучения домой вернутся инструкторы, которые усовершенствуют работу Вооруженных Сил Беларуси. Как отметили в Минобороны, в будущем подобная практика обучения белорусских военных в России будет продолжена.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все