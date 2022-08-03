Белорусские военные отправляются на Армейские международные игры - 2022

Белорусские военные продолжают отправляться на Армейские международные игры - 2022. Под Минском на аэродроме в Мачулищах накануне проводили команды, которые представят Беларусь на конкурсах "Танковый биатлон" (он пройдет в Подмосковье) и "Снайперский рубеж" (пройдет в Венесуэле).

В западном полушарии военные состязания проведут впервые. Для участия в конкурсах отобраны лучшие военнослужащие.

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ергей Михно, тренер белорусской команды по танковому биатлону: