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Белорусские военные отправляются на Армейские международные игры - 2022

Белорусские военные продолжают отправляться на Армейские международные игры - 2022. Под Минском на аэродроме в Мачулищах накануне проводили команды, которые представят Беларусь на конкурсах "Танковый биатлон" (он пройдет в Подмосковье) и "Снайперский рубеж" (пройдет в Венесуэле).

В западном полушарии военные состязания проведут впервые. Для участия в конкурсах отобраны лучшие военнослужащие.

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ергей Михно, тренер белорусской команды по танковому биатлону:

Военные будут соревноваться по 36 дисциплинам, две из которых проведут впервые. Это конкурсы железнодорожных войск "Стальная магистраль" и "Специальный рывок" среди специалистов транспортировки боеприпасов. АрМИ-2022 примут на своей территории 15 стран. Старт игр намечен на 13 августа.

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