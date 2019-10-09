Белорусские военные отправляются на совместные маневры "Взаимодействие-2019"

Военнослужащие 103-й воздушно-десантной бригады сегодня отправляются на российский полигон на маневры "Взаимодействие-2019". Это один из этапов совместных оперативно-стратегических учений "Боевое братство", которые продлятся с 16 по 18 октября на территории России. До этого будет проведена тренировка, в ходе которой определится замысел совместной операции и пройдет слаживание командования и подразделений. В учениях также примут участие военнослужащие Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.