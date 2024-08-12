Белорусские военные отправляются на учения в Россию

Белорусские военные продолжают убывать в Россию для участия в совместных оперативно-тактических учениях с боевой стрельбой. Часть подразделений военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны уже отправилась железнодорожными воинскими эшелонами. В ходе учений, которые пройдут на полигоне Ашулук, военнослужащие повысят уровень слаженности подразделений, а также отработают новые тактические приемы и способы ведения противовоздушных и воздушных боев. Всего в учении принимают участие около 4 тыс. военнослужащих и 150 единиц техники. Сейчас продолжается отправка отдельных подразделений в Российскую Федерацию. Спланировано выполнение учебно-боевых задач с зенитными ракетными войсками, радиотехническими войсками и истребительной авиацией.