Белорусские военные переводят технику на летний режим эксплуатации

В Вооруженных Силах Беларуси продолжается перевод техники с зимнего на весенне-летний режим эксплуатации. Специалисты обслуживают транспорт с учетом высоких нагрузок в ходе боевой подготовки.



Андрей Петрухно, замкомандира дивизиона по вооружению ВС Беларуси:

Техника обслуживается и автомобильная, и бронетанковая. Чтобы поддерживать вооружения и военно-специальную технику в исправном состоянии и ее применение по предназначению. Все работы ведутся под строгим контролем командиров и с тщательным соблюдением требований безопасности.

