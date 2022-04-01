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Белорусские военные переводят технику на летний режим эксплуатации
В Вооруженных Силах Беларуси продолжается перевод техники с зимнего на весенне-летний режим эксплуатации. Специалисты обслуживают транспорт с учетом высоких нагрузок в ходе боевой подготовки.
Андрей Петрухно, замкомандира дивизиона по вооружению ВС Беларуси:
Техника обслуживается и автомобильная, и бронетанковая. Чтобы поддерживать вооружения и военно-специальную технику в исправном состоянии и ее применение по предназначению.Все работы ведутся под строгим контролем командиров и с тщательным соблюдением требований безопасности.
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