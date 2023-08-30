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Белорусские военные поклонились мощам Георгия Победоносца
Белорусские военные поклонились мощам святого Георгия Победоносца. Накануне ковчег со святыней был доставлен в Свято-Духов кафедральный собор. Среди военнослужащих Георгий Победоносец особо почитаемый святой, ведь он является покровителем воинов. Божественная литургия была совершена в Военной академии.
Частицу мощей Георгия Победоносца доставили в Беларусь в середине июля. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла святыня будет находиться в нашей стране до 17 сентября. В Свято-Духовом кафедральном соборе Минска мощи будут доступны до 31 августа.
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