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Белорусские военные получили медицинскую гуманитарную помощь из Китая

Груз передало минобороны Поднебесной при участии посольства КНР в нашей стране. Данная помощь является адресной и направлена для нужд Вооруженных сил с целью профилактики и лечения инфекции, вызванной вирусом COVID-19.

Медицинский груз будет направлен на нужды белорусской армии

Военные медики получат инфракрасные термометры, респираторы, медицинские очки и перчатки, а также одноразовые защитные костюмы, бахилы и другие средства индивидуальной защиты.

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