Белорусские военные прибыли на конкурс "Танковый биатлон"

Эшелон белорусских военных прибыл в подмосковное АлАбино, где в рамках "Армейских международных игр - 2020" пройдет танковый биатлон. В соревнованиях будут участвовать четыре танка Т-72 -Б3. Третий год подряд сборная будет выступать на своих модернизированных боевых машинах. В 2018 году белорусские танкисты на них завоевали бронзу, в 2019-м - серебро. Свое участие в "Танковом биатлоне" подтвердили военные ведомства 16-ти государств, в том числе - Казахстан, Китай и Россия. Конкурс пройдет с 23 августа по 5 сентября уже в девятый раз.