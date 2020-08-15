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Белорусские военные прибыли на конкурс "Танковый биатлон"
Эшелон белорусских военных прибыл в подмосковное АлАбино, где в рамках "Армейских международных игр - 2020" пройдет танковый биатлон. В соревнованиях будут участвовать четыре танка Т-72 -Б3. Третий год подряд сборная будет выступать на своих модернизированных боевых машинах. В 2018 году белорусские танкисты на них завоевали бронзу, в 2019-м - серебро. Свое участие в "Танковом биатлоне" подтвердили военные ведомства 16-ти государств, в том числе - Казахстан, Китай и Россия. Конкурс пройдет с 23 августа по 5 сентября уже в девятый раз.
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