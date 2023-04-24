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Белорусские военные приступили к подготовке площадок для ракетного комплекса "Тополь"
Белорусские военнослужащие приступили к сезонным работам по благоустройству объектов, где ранее базировались подразделения ракетных войск стратегического назначения. Эти боевые стартовые позиции использовались для размещения подвижного грунтового ракетного комплекса "Тополь".
"Тополь" - ракетный комплекс стратегического назначения наземного базирования, в котором самоходные пусковые установки с ракетами могут передвигаться по низкокатегорийным дорогам или по бездорожью, а его применение осуществляется со специально подготовленных стартовых позиций.
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