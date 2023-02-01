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Белорусские военные приступили к полной эксплуатации "Искандера"

Белорусские военнослужащие приступили к полной самостоятельной эксплуатации оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Наши военные прошли обучение в России. Завершив теоретический курс, артиллеристы осуществили практическую подготовку на белорусских полигонах. Расчеты укомплектованы исключительно офицерами, прапорщиками и военнослужащими, проходящими службу по контракту.

В линейке средства огневого поражения, комплексы, способные выполнять задачи на дальность более 300 км. Сейчас такой комплекс у нас есть. В Республике Беларусь сейчас находится достаточный запас ракет, которые позволят выполнить любую задачу.
Руслан Чехов, начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Беларуси

"Искандер" считается лучшим в мире в своем классе. Высокоточное оружие способно поразить любую цель на дальности до 500 километров. Масса боевой части только одной такой ракеты - полтонны, и перехватить ее не способна ни одна система ПВО.

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