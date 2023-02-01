Белорусские военные приступили к полной эксплуатации "Искандера"

В линейке средства огневого поражения, комплексы, способные выполнять задачи на дальность более 300 км. Сейчас такой комплекс у нас есть. В Республике Беларусь сейчас находится достаточный запас ракет, которые позволят выполнить любую задачу.

Руслан Чехов, начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Беларуси

