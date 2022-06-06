Белорусские военные продолжают готовиться к Армейским международным играм

Делаем упор непосредственно на те особенности, которые встретятся там, а именно: преодоление препятствий, особенности преодоления препятствий, сами препятствия несколько отличаются от привычных нам, далее - боевая машина, на которой будем выступать в корне отличается от БМП-2.

Максим Портнов, главный тренер команды "Суворовский натиск"