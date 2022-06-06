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Белорусские военные продолжают готовиться к Армейским международным играм

На полигоне Доманово оттачивают мастерство участники состязания "Суворовский натиск". Лучшие мотострелки страны тренируются на специализированной трассе, где более дюжины препятствий: противотанковый ров, змейка, гребенка. Во многом дистанция схожа с той, что придется проходить в Китае, где пройдет финальный этап. Надо сказать, что наша команда, пожалуй, самая молодая из заявленных.

Делаем упор непосредственно на те особенности, которые встретятся там, а именно: преодоление препятствий, особенности преодоления препятствий, сами препятствия несколько отличаются от привычных нам, далее - боевая машина, на которой будем выступать в корне отличается от БМП-2.
Максим Портнов, главный тренер команды "Суворовский натиск"

Для тех участников команды, кто отправится на Армейские игры, впервые организована и теоретическая подготовка. Дальше в ходе практики и тренировок военные будут совершенствовать свои навыки.

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