Белорусские военные продолжают маневры на полигоне Ашулук

На полигоне Ашулук 185-го центра Воздушно-космических сил России в Астраханской области продолжаются оперативно-тактические учения ВВС и войск ПВО белорусской армии.



Наши военные представлены зенитно-ракетным комплексом С-300. Сегодня - 14 октября - ракетчики заступили на боевое дежурство и взяли небо над Ашулуком под контроль. В ходе тренировок подразделения отработали по целям, которые имитировала российская авиация. При этом были обнаружены и условно уничтожены все участвовавшие в налете самолеты и вертолеты.