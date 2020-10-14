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Белорусские военные продолжают маневры на полигоне Ашулук

На полигоне Ашулук 185-го центра Воздушно-космических сил России в Астраханской области продолжаются оперативно-тактические учения ВВС и войск ПВО белорусской армии.

Наши военные представлены зенитно-ракетным комплексом С-300. Сегодня - 14 октября - ракетчики заступили на боевое дежурство и взяли небо над Ашулуком под контроль. В ходе тренировок подразделения отработали по целям, которые имитировала российская авиация. При этом были обнаружены и условно уничтожены все участвовавшие в налете самолеты и вертолеты.

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