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Белорусские военные продолжают подготовку к Армейским международным играм 2020
Тренировки проходят на 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО Доманово. Здесь тренируются все военнослужащие, которые представят Вооруженные силы страны на конкурсах "Танковый биатлон", "Суворовский натиск" и "Чистое небо". Препятствия на местной трассе максимально приближены к тем, на которых предстоит выступать нашим экипажам и расчетам в ходе "АрМИ-2020". Накануне ход подготовки военнослужащих к международным играм проинспектировал Министр обороны Виктор Хренин.
Как отметил министр обороны, по результатам, которые показывают белорусские военнослужащие в ходе Армейских международных игр, судят об уровне выучки всех Вооруженных сил. Это имидж нашей армии.
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