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Белорусские военные продолжают разминирование в Докшицком районе

Специалисты Противоминного центра Вооруженных Сил ведут сплошную очистку местности, на которой в довоенное время располагался склад боеприпасов. За неделю военные саперы обнаружили и обезвредили почти тысячу артиллерийских снарядов. Процесс разминирования взрывоопасных предметов продолжится до ноября.

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