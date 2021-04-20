Белорусские военные продолжают разминирование в Докшицком районе

Специалисты Противоминного центра Вооруженных Сил ведут сплошную очистку местности, на которой в довоенное время располагался склад боеприпасов. За неделю военные саперы обнаружили и обезвредили почти тысячу артиллерийских снарядов. Процесс разминирования взрывоопасных предметов продолжится до ноября.