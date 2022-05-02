Белорусские военные проводят батальонное тактическое учение на полигоне Брестский

На полигоне Брестский проходит батальонное тактическое учение. Участие в нем принимает один из батальонов 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Военнослужащие сил специальных операций отрабатывают боевую стрельбу как в светлое время суток, так и ночью, а также преодоление водных преград и прыжки с парашютом из вертолета Ми-8 с различных высот.



Иван Денисенко, командир батальона 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси:

Проводится батальонно-тактическое учение под руководством командира бригады. Тематика учений оборонительная. Как всегда батальон ведет в основном контрдиверсионные действия в назначенном районе ответственности. В ходе учений планируется отработать такие действия, как форсирование водной преграды, ведение поисковых и засадных действий в районе ответственности батальона, охрана особо важных объектов - мосты через реки, блок-посты на сложных участках дорог.



Маневры носят сугубо оборонительный характер, подчеркивают в Министерстве обороны. Гвардейцы отрабатывают вопросы борьбы с незаконными вооруженными формированиями.