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Белорусские военные создали автономный комплекс противодействия беспилотникам
В Беларуси создан автономный комплекс противодействия беспилотникам. Белорусские военные ученые активно изучают опыт проведения военной спецоперации, в частности, способы применения беспилотной авиации.
По словам экспертов, комплекс противодействия - это опытный образец. Он проходит тестирование, и к маю 2024 года его создатели должны выйти на финишную прямую. Ни для кого не секрет, что военные тенденции последнего времени сведены к тому, что ставка делается именно на беспилотники. Эта область быстро развивается, поэтому, как отмечают военные эксперты, нужна техника, которая сможет обнаруживать в акустическом, оптическом и радиотехническом диапазоне БПЛА, определять его направление движения и создавать радиотехнические помехи самостоятельно, без участия человека.
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