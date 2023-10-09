Белорусские военные создали автономный комплекс противодействия беспилотникам

По словам экспертов, комплекс противодействия - это опытный образец. Он проходит тестирование, и к маю 2024 года его создатели должны выйти на финишную прямую. Ни для кого не секрет, что военные тенденции последнего времени сведены к тому, что ставка делается именно на беспилотники. Эта область быстро развивается, поэтому, как отмечают военные эксперты, нужна техника, которая сможет обнаруживать в акустическом, оптическом и радиотехническом диапазоне БПЛА, определять его направление движения и создавать радиотехнические помехи самостоятельно, без участия человека.