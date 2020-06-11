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Белорусские военные станут участниками парада в Москве

Наши военные представят Беларусь на параде в Москве. Россия отметит 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 24 июня. В парадном строю по Красной площади пройдут 73 белорусских военнослужащих сводной роты почетного караула. Они отправятся в Россию в начале следующей недели.

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