Белорусские военные станут участниками парада в Москве

Наши военные представят Беларусь на параде в Москве. Россия отметит 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 24 июня. В парадном строю по Красной площади пройдут 73 белорусских военнослужащих сводной роты почетного караула. Они отправятся в Россию в начале следующей недели.