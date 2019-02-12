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Белорусские воины-интернационалисты отмечают тридцатую годовщину с момента вывода советских войск из Афганистана
Ветераны той войны сегодня собрались в городской ратуше, где получили памятные юбилейные медали из рук руководства города. Как отметили на встрече, заслуги и подвиги военных помнят и уважают и в наши дни. Сами же ветераны продолжают вести и историко-патриотическую деятельность. Всего в Минске насчитывается 4800 воинов-афганцев.
В Афганистане погиб 771 белорус. Из них 94 - жители Минска. Напомним, 15 февраля в Беларуси отмечается день памяти воинов-интернационалистов.
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