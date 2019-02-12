Белорусские воины-интернационалисты отмечают тридцатую годовщину с момента вывода советских войск из Афганистана

Ветераны той войны сегодня собрались в городской ратуше, где получили памятные юбилейные медали из рук руководства города. Как отметили на встрече, заслуги и подвиги военных помнят и уважают и в наши дни. Сами же ветераны продолжают вести и историко-патриотическую деятельность. Всего в Минске насчитывается 4800 воинов-афганцев.