Белорусские врачи справляются с COVID-19

Белорусские врачи за два месяца приобрели ценный опыт и уверенность в том, что стране по силам справиться с COVID-19. Такое мнение высказал вице-премьер Игорь Петришенко во время посещения Центральной районной больницы в Логойске. Благодаря строгому соблюдению трудовой дисциплины и санитарных норм, здесь не заболел ни один медицинский работник. Кроме того, в больнице продолжают оказывать плановую помощь пациентам с различными заболеваниями.



Также Игорь Петришенко накануне посетил мемориальный комплекс "Хатынь" в Логойском районе. Вице-премьер и другие участники Дня памяти возложили цветы в мемориальном комплексе и почтили память погибших минутой молчания.



