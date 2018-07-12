Белорусские вузы начинают прием документов

Молодым людям для этого нужно лично предоставить паспорт, заявление, аттестат, медсправку, документы, подтверждающие льготы (если они есть) и, конечно, сертификаты ЦТ. Их начали выдавать еще во вторник. Напомним, централизованное тестирование этим летом прошли 84 тысячи абитуриентов. 100 баллов набрали 392 человека, а вот исключительный результат сразу по двум предметам всего у 16.

Подавать документы на бюджет можно до 17 июля. На платное - до 2 августа. А вот 18 июля начнутся испытания для тех, кто выбрал специальность, связанную с творчеством или физической культурой, а также для ребят, которые поступают на сокращенную форму обучения. Вступительная кампания в нашей стране завершится 6 августа.