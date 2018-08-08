Белорусские вузы подвели итоги вступительной кампании

Это была самая жаркая пора и для выпускников школ, и для их родителей, и для приемных комиссий. На протяжении почти двух месяцев абитуриенты сдавали централизованное тестирование, внутренние экзамены, проходили собеседование. Гонка знаний и баллов успешно завершена. Факультеты укомплектованы. Еще есть несколько недель, чтобы все-таки успеть насладиться жарким летом. Ведь уже через 3 недели более 50 тысяч юношей и девушек примерят на себя новый статус первокурсников. Сводная таблица баллов и конкурсов, а также истории тех, кто приблизился к своей мечте заниматься любимым делом - в репортаже Анастасии Бенедисюк.

Александр Косолобов - один из немногих, кто из школьника сразу в студенты. Централизованное волнение прошло мимо него. Все свои знания он показал еще на заключительном этапе республиканской олимпиады по биологии. Став лучшим, и обеспечил себе студенческий билет. А еще три месяца каникул. Но парень и сегодня не перестает учиться: штудирует литературу, готовит основу для будущих научных трудов и изучает музейные фонды медицинского университета. Александр уверен: только с должным уровнем знаний и мастерства в его профессии можно рассчитывать на хорошее место работы.

"Добро пожаловать, первокурсники" - совсем скоро приветствие на фасаде мединститута заменят. Здесь будут встречать почти 900 новых студентов, причем 530 из них (по заказу профильного министерства) прошли на бюджет. К практическим занятиям они приступят уже с 1 сентября - этим летом в университете открыли новый лабораторный корпус. Тот случай, когда подготовка к учебному году - это не только навести внешний лоск.

Впрочем, для иностранцев вступительная кампания продолжается. Подавать документы во все вузы они могут до 15 октября.

Что касается результатов конкурса-2018 среди белорусских абитуриентов, самый высокий у специальностей, связанных с графическим дизайном, туризмом, IT, а также режиссурой кино и телевидения.

Самые высокие проходные баллы у международного права, экономики электронного бизнеса и как раз-таки стоматологии. Кстати, четверть абитуриентов в Белгосмедуниверситет подавала документы с результатами сертификатов прошлого года.

А вот в главный педагогический вуз страны только на бюджет документы подали две с половиной тысячи абитуриентов. Это на 800 запланированных для дневной формы обучения мест. По отдельным специальностям конкурс достиг 10 человек на место. Самый высокий проходной 325 - на специальность "изобразительное искусство и компьютерная графика". Каждый третий будущий педагог - победитель олимпиад, медалист и выпускник профильных классов.

Что касается сельхознаправлений, в топе ветеринария и защита растений. По этим специальностям в Гродненском аграрном университете конкурс больше двух человек на место. Всего же на первый курс зачислили почти полтысячи юношей и девушек. Большинство за счет средств государства.