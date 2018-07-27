Белорусские вузы подводят итоги зачисления на бюджет

В БГУ 72 процента абитуриентов, которых зачислили по общему конкурсу по результатам ЦТ, имеют суммарный балл 300 и выше. Так, ряды студентов университета уже пополнили более двух тысяч человек. Без экзаменов поступили 94 победителя олимпиад и лауреатов спецфондов. 30 процентов окончили школу с золотой медалью. И такие результаты в БГУ уже называют рекордными. Самые высокие проходные баллы - на факультете международных отношений и лингвострановедении - по 383, на один меньше у международного права. Средний конкурс по университету - почти два человека на место. Кстати, больше половины среди бюджетников - девушки.