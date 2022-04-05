3.69 BYN
Белорусские вузы проводят интерактивные площадки для абитуриентов
Помощь в выборе будущей профессии. Мастер-классы, интерактивные площадки, "выставку профессий" для почти двух сотен школьников из Клецкого района провели представители высших учебных заведений страны. Встреча прошла в местном центре детского творчества. Старшеклассники ознакомились в том числе и с новыми специальностями вуза, с условиями поступления. Среди востребованных сфер - медицина и сельское хозяйство. От первокурсников ждут не только хороших результатов на вступительных экзаменах, но и целеустремленности.
Возможность повысить квалификацию была и у педагогов. Новаторскими разработками и лингвистическими изобретениями с учителями белорусского языка и литературы поделился заведующий кафедрой редакционно-издательских технологий Белорусского государственного технологического университета Владимир Куликович. Напомним, столичные вузы проводят дни открытых дверей традиционно в начале апреля.