Белорусские вузы проводят интерактивные площадки для абитуриентов

Помощь в выборе будущей профессии. Мастер-классы, интерактивные площадки, "выставку профессий" для почти двух сотен школьников из Клецкого района провели представители высших учебных заведений страны. Встреча прошла в местном центре детского творчества. Старшеклассники ознакомились в том числе и с новыми специальностями вуза, с условиями поступления. Среди востребованных сфер - медицина и сельское хозяйство. От первокурсников ждут не только хороших результатов на вступительных экзаменах, но и целеустремленности.