Белорусские загранучреждения за рубежом не создавали на своей базе участков для голосования на предстоящем референдуме

Многие посольства и консульства приняли решение не подвергать риску здоровье сотрудников и голосующих в связи резким изменением эпидемиологической обстановки в странах пребывания. В ряде государств уровень клинически подтвержденных случаев заболевания новым штаммом коронавируса вырос в десятки раз, введены жесткие ограничения по перемещению лиц между регионами. Есть еще одна группа. Во время предыдущей избирательной кампании в отношении членов избиркомов и работников загранучреждений поступали многочисленные угрозы, устраивались провокации и акции хулиганского и экстремистского характера. Было бы очень наивно полагать, что руководители наших загранучреждений закроют глаза на вопиющие факты совершенно небрежного отношения ряда стран ЕС к своим обязанностям по обеспечению безопасности дипломатических представительств. С августа 2020 г. по декабрь 2021 г. совершено более 20 актов агрессии в отношении белорусских дипломатов, вандализма с повреждением зданий и имущества наших дипмиссий. Непосредственным нападениям подверглись дипломаты и загранучреждения Беларуси в Великобритании, Польше, Франции, Германии, Бельгии, Чехии, Украине, Литве. И все это радикальные проявления, включая причинение серьезных телесных повреждений, поджог, порчу государственного имущества и так далее. Но самое главное: за редким исключением власти стран пребывания не привлекли к ответственности виновных, а порой даже и не разыскивали их. Понятно, что это или неспособность, или нежелание отдельных стран ЕС исполнять свои, можно сказать, священные обязательства.

В рамках подготовки предстоящего референдума белорусские загранучреждения за рубежом не создавали на своей базе участков для голосования. Абсолютный приоритет, учитывая эпидситуацию, обеспечение безопасности как голосующих граждан, так и членов комиссии, дипломатов и работников загранучреждения.На этом фоне ряд руководителей дипломатических учреждений Беларуси принял совершенно логичное и обоснованное решение не образовывать участки в связи с неуверенностью в обеспечении их безопасности со стороны властей стран пребывания.