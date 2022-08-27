Белорусские зенитчики провели успешные ночные стрельбы на полигоне Ашулук

Боевые пуски велись из зенитных ракетных комплексов С-300 и ЗРК "Тор-М2". Сообщается, что этап учений в России проходил в сложных мишенных и климатических условиях, а его особенностью стала ночная стрельба.

Напомним, что в августе учения ВВС и войск ПВО с боевой стрельбой проходили в два этапа - один с 9 по 11 августа (на белорусской территории), второй - с 22 по 25 августа (на российской). Сейчас часть белорусских военных, которые приняли участие в маневрах, воздушным транспортом направлены в пункты постоянной дислокации. Остальным же предстоит отправка железнодорожными воинскими эшелонами.