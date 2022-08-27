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Белорусские зенитчики провели успешные ночные стрельбы на полигоне Ашулук
Белорусские зенитчики на полигоне в Астраханской области в рамках учений провели успешные стрельбы и возвращаются на родину.
Боевые пуски велись из зенитных ракетных комплексов С-300 и ЗРК "Тор-М2". Сообщается, что этап учений в России проходил в сложных мишенных и климатических условиях, а его особенностью стала ночная стрельба.
Напомним, что в августе учения ВВС и войск ПВО с боевой стрельбой проходили в два этапа - один с 9 по 11 августа (на белорусской территории), второй - с 22 по 25 августа (на российской). Сейчас часть белорусских военных, которые приняли участие в маневрах, воздушным транспортом направлены в пункты постоянной дислокации. Остальным же предстоит отправка железнодорожными воинскими эшелонами.
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