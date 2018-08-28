Белорусские зенитчики успешно поразили все ракеты на полигоне Ашулук

Белорусские зенитчики успешно поразили все ракеты во время оперативно-тактических учений на российском полигоне Ашулук. Чтобы проверить навыки и умения, в небе была создана сложная ракетная обстановка. В ходе оперативно-тактических учений ВВС и войск ПВО с боевой стрельбой военным нужно было уничтожить 11 мишеней.

С 6 по 12 сентября на шести полигонах страны пройдут командно-штабные учения Вооруженных сил. Минобороны предупреждает водителей о движении колонн военной и спецтехники по дорогам Брестской, Витебской, Гродненской, Могилевской и Минской областей. В учениях примут участие до 7,5 тысячи военнослужащих, а также 260 единиц бронетанковой техники и около 30 самолетов и вертолетов.