ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Флешмоб от белорусских железнодорожников - весь ж/д вокзал в Минске пел легендарную "Катюшу"

Ощущение праздника уже давно витало в воздухе. Накануне на улицах белорусских городов вышли миллионы белорусов. Бесплатным входом в музеи воспользовались тысячи граждан и гостей столицы.

На белорусском вокзале, который и принимал многочисленных туристов,наши железнодорожникиустроили флешмоб. Весь вокзал пел легендарную "Катюшу" (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все