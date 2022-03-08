Белорусские женщины отличаются трудолюбием, верностью гражданскому долгу и семье

Женщины Беларуси, поддерживая домашний очаг, воспитывая детей, вдохновляя мужчин, вписывают яркие страницы в историю развития самых серьезных отраслей экономики - промышленности, строительства, энергетики. О мужском ремесле в женских руках - в репортаже Юлии Рубцовой.

К такому вниманию, признается Марина Вредун, привыкла. В мужском коллективе 22 года. Вот и сегодня на застройке нового микрорайона в Мачулищах она единственная на объекте женщина. Под ее управлением сложная техника - башенный кран. Работа хоть и ответственная, но романтичная, говорит женщина.





Личный рекорд - подъем на 116 метров! Сегодня же возводят пятиэтажку - кабина на 30-метровой высоте - хватает и адреналина, и красоты пейзажей. О тяжести профессии думать не приходится - удалось приручить мужское дело.

Сегодня исключительно мужских профессий фактически не осталось. Равные возможности между мужчинами и женщинами, которые положили начало Международному женскому дню, сегодня часть социальной политики Беларуси. 49 % из занятых в экономике страны - представители слабого пола.





Хотя таковыми белорусских женщин вряд ли назовешь. Пример тому - Светлана Денисова. Фрезеровщиком на предприятии "Белкоммунмаш" работает почти с десяток лет, до этого фрезеровала сложные детали и инструменты на столичном МАЗе.

В цеху производства спецтехники и сантехарматуры коллектив более чем в сотню человек - мужской. С небольшим исключением - Мария Абляк в токарном деле профессионал со стажем 36 лет. В смену из-под станка выходит под сотню изделий - сейчас заказ на шпильки для скрепления, которые применяют в работе троллейбусов. О своем мужском деле в женских руках говорит просто - прикипела. Когда работа в радость,и тяжести труда не ощущаешь.





Сегодня можно с уверенностью сказать: в Беларуси не осталось профессий, к которым не прикоснулась женская рука. Женщины закаляют сталь, спускаются в шахты и поднимаются на спортивные олимпы. С успехом руководят. Только на должностях руководителей государственных органов и заместителей - около 55 % женщины. Такой результат реализации программных документов по обеспечению гендерного равенства позволил Беларуси занять 21 строчку среди стран мира, где индекс человеческого развития женщин равен либо превосходит аналогичный показатель среди мужчин.