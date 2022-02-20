Белорусские журналисты разоблачили и разрушили планы беглых - расследование Марии Петрашко

Они хотели сорвать референдум! Они запугивают членов избирательных комиссий. Все это об экстремистском объединении "Честные люди". Они планируют информационные вбросы о якобы фальсификациях, хотя как раз сами фальсификациями и занимаются.



Разоблачить и разрушить планы беглых оказалось под силу белорусским журналистам - расследование "Главного эфира". Подробности в видео.