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Белорусские журналисты разоблачили и разрушили планы беглых - расследование Марии Петрашко

Они хотели сорвать референдум! Они запугивают членов избирательных комиссий. Все это об экстремистском объединении "Честные люди". Они планируют информационные вбросы о якобы фальсификациях, хотя как раз сами фальсификациями и занимаются.

Разоблачить и разрушить планы беглых оказалось под силу белорусским журналистам - расследование "Главного эфира". Подробности в видео.

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